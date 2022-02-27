Ryan Babel: "Gomis'e müteşekkirim"

Galatasaray'da Ryan Babel, Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel: 'Gomis'e müteşekkirim'
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27 Şubat 2022 21:37
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta penaltıdan ağları sarsan Ryan Babel, maç sonu konuştu.

Hollandalı futbolcu, "Bu maçı kazanmayı istedik ve buradan 3 puanla ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Penaltı için konuşan Babel, "Antrenmanlardan sonra Bafe ve ben penaltıları kullanıyoruz. Bafe ilkini atamadıktan sonra konuştuk, benim atmamı söyledi. Ben de kullandım. Bunun için Bafe'ye müteşekkirim." dedi.

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