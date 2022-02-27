Ryan Babel: 'Gomis'e müteşekkirim'

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta penaltıdan ağları sarsan Ryan Babel, maç sonu konuştu.



Hollandalı futbolcu, "Bu maçı kazanmayı istedik ve buradan 3 puanla ayrıldık." ifadelerini kullandı.



Penaltı için konuşan Babel, "Antrenmanlardan sonra Bafe ve ben penaltıları kullanıyoruz. Bafe ilkini atamadıktan sonra konuştuk, benim atmamı söyledi. Ben de kullandım. Bunun için Bafe'ye müteşekkirim." dedi.





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