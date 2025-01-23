Futbol kariyerini noktalayan Ryan Babel, Beşiktaş ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.
Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Türkiye'deki kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Beşiktaş'tan ayrılık sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı ve şu sözleri söyledi: "Beşiktaş'ta kalmak istiyordum ama perde arkasındaki kişiler işlerini doğru yapmıyordu. Bir futbolcu olarak saygı duymak istiyorsunuz. Taraftarların olan bitenden haberi yoktu. Fulham bana bir şans verdi ve orada 5 gol attım. Sonra beni Galatasaray istedi. Mantıklı geldi çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklardı," dedi.
Ryan Babel, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarını karşılaştırırken dikkat çeken ifadeler kullandı ve şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray. İki takım arasındaki en büyük fark: Galatasaray taraftarları biraz daha şımartılmış. Şampiyonluk kazanmaya daha alışkınlar. Beşiktaş'ta sizi daha çok takdir ediyorlar. Kötü bir maç oynadık ancak yine de her şeyi yaptın, Beşiktaş taraftarları seni takdir eder. Galatasaray taraftarları biraz daha şımarık. Ajax'ta da böyleydi, maçı kazanabilirsin ancak iyi oynamadıysan tüm stadyum sizi ıslıklar. Beşiktaş daha çok Liverpool'a benziyor. Liverpool'da da her şeyi yapmana rağmen yenilirsen maçın sonunda alkışlanırsın," ifadelerini kullandı.
Ryan Babel'den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri!
Futbol kariyerini sonlandıran Ryan Babel, Beşiktaş ve Galatasaray hakkında konuştu.
Futbol kariyerini noktalayan Ryan Babel, Beşiktaş ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.
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