Russell: "Wemby, Yılın Çaylağı'ndan fazlasını kazanmalıydı"

Los Angeles Lakers guardı D'Angelo Russell, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın geçen sezon Yılın Çaylağı ödülünden fazlasını kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Russell: 'Wemby, Yılın Çaylağı'ndan fazlasını kazanmalıydı'
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01 Ağustos 2024 10:36
Los Angeles Lakers guardı D'Angelo Russell, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın geçen sezon Yılın Çaylağı ödülünden fazlasını kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Russell, "Run Your Race" podcast'inde, gelecekte NBA'in yüzü olması beklenen Wembanyama hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Yılın Çaylağı da olmalıydı, Yılın Savunmacısı da, En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu da, All-NBA de, MVP de... Gerçekten. Büyük işler başaracak."

2023 NBA Draftı'nın 1 numaralı seçimi olan Wembanyama, Spurs formasıyla çaylak sezonunu maç başına 21,4 sayı, 10,6 ribaund ve 3,9 asistin yanı sıra, lig lideri olan 3,6 blok ortalamalarıyla tamamlamıştı.

Fransız yıldız, 2023-24 sezonu Yılın Çaylağı ödülü için 99 birincilik oyu alarak, 2015-16 sezonunda Karl-Anthony Towns'dan beri bu ödülü oy birliğiyle kazanan ilk oyuncu olmuştu.

2023-24 sezonu Yılın Savunmacısı ödülü ise, bu onura kariyerinde dördüncü kez ulaşan Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert'e gitmişti.

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