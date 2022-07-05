Rui Costa'dan Galatasaray'a 3 isim!

RUI COSTA'DAN FLAŞ ÖNERİ

PIZZI, SEFEROVIC VE ALMEIDA

CENK ERGÜN RAPOR HAZIRLAYACAK

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.Foot221'de yer alan habere göre; İtalya ve Fransa'da transfer için temaslarda bulunan sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün'ün, Portekiz'e giderek Benfica'ya Florentin Luis'e talip olduklarını söylediği aktarıldı.İki taraf arasında 22 yaşındaki futbolcunun transferi için yapılan görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Portekiz ekibinin başkanı Rui Costa'nın Galatasaray'a 3 oyuncu önerdiği belirtildi.Galatasaray ile yakın ilişkileri bulunan Costa'nın; geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir forması giyen Pizzi, Haris Seferovic, ve Andre Almeida'nın adlarını masaya koyduğu kaydedildi. Portekizli futbol adamının, 3 oyuncunun da gelecek sezon teknik direktör Roger Schmidt'in planları arasında olmadığını ve pazarlıklar için hazır olduklarını Galatasaray tarafına söylediğinin altı çizildi.Cenk Ergün'ün ise bu 3 isim için rapor hazırlayıp, teknik direktör Okan Buruk'a sunacağı vurgulandı.Galatasaray'ın Sacha Boey'in ayrılma ihtimaline karşılık stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebilen Andre Almeida'yı listesine eklediği öne sürüldü. Pizzi ve Seferovic için ise Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edileceği belirtildi.