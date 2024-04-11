Ruben Amorim yoksa, Viktor Gyökeres de yok

Portekiz ekibi Sporting'de forma giyen İsveçli golcü Viktor Gyökeres, teknik direktör Ruben Amorim'in Liverpool'un başına geçeceği haberleri sonrası kararını verdi.





"RUBEN YOKSA, VIKTOR DA YOK"



Arsenal ve Chelsea'nin yakından ilgilendiği Gyökeres'in geleceği için konuşan menajeri Hasan Çetinkaya, şu ifadeleri sarf etti;



"Ruben'in Liverpool'la ilişkilendirilmesi beni şaşırtmadı, bu normal, yaptığı iş üst düzey, kulüplerin aradığı da bu. Evet Ruben Amorim, Sporting'den ayrılırsa Viktor için kalmak daha zor olacak çünkü Viktor buraya tam olarak Ruben için geldi."



AMORIM KONUŞTU



Öte yandan Çetinkaya'nın açıklamaları üzerine konuşan Ruben Amorim ise şu ifadeleri kullandı;



"Tüm oyuncular teknik direktöre bağlıdır, çünkü iyi antrenman yapmazlarsa yarın oynayamazlar. Yarın oynamazlarsa da Famalicao'ya ya da bir sonraki takıma karşı oynayamazlar. Bu kesin. Tüm oyuncuların yakın geleceği teknik direktöre bağlı, bu takımın dinamiğinin bir parçası."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU