Ruben Amorim: 'MANU, Sporting'in yaptığını yapamaz'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Sporting Lizbon, konuk ettiği Manchester City'yi 4-1 yendi.



Manchester United ile anlaşan ve Sporting Lizbon'un başında son kez taraftarının karşısına çıkan teknik direktör Ruben Amorim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"PEP, BENDEN ÇOK DAHA İYİ"



Rakip takımın teknik direktörü Pep Guardiola ile ilgili konuşan Amorim, "Pep Guardiola şu anda benden çok daha iyi bir teknik direktör" dedi.



"GYÖKERES, SPORTING'DE DEVAM ETMELİ"



Mücadelede 3 gol kaydeden Viktor Gyökeres'in Manchester United'a transfer olma ihtimali ile ilgili de konuşan teknik adam, "Sporting taraftarlarıyla barıştım, bunun şakasını bile yapmam! Viktor Gyökeres bir Sporting oyuncusu, Sporting büyük bir kulüp. Burada devam etmeli ve sezon sonunda şampiyon olmalılar." ifadelerini kullandı.



"6 AY HİÇBİR ŞEY OKUMAYACAĞIM"



Manchester United'a gittiğinde basında yazılanlarla ilgilenmeyeceğini de söyleyen Amorim, "Manchester United'a gittiğimde Sporting'de olduğu gibi altı ay boyunca hiçbir şey okumayacağım. İşimi düzgün yapmanın tek yolu bu." sözlerini sarf etti.



"MANU, SPORTING GİBİ DEFANS YAPAMAZ"



39 yaşındaki çalıştırıcı son olarak "Bu galibiyetimiz Manchester United için bir ölçü olamaz. Manchester United, Sporting'in oynadığı gibi defans yapamaz." ifadelerini kullandı.



