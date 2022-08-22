Rosier: 'Şampiyon olduğumuz futbolu yakaladık'

Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier, Karagümrük maçı sonrası konuştu.



Fransız oyuncu maça çok iyi başladıklarını belirterek, "Her şey muazzamdı. Takım, taraftar, her şey muazzamdı. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamayı takımdaki tüm arkadaşlarım için dilerim." sözlerini kullandı.



Maçın yıldızlarından NKoudou'yla yaptıkları gol sevinci ile ilgili ise "Kevin N'Koudou benim kardeşim. O benim kardeşim. O veya ben, hangimiz gol atarsak birlikte kutluyoruz. Onun adına çok mutluyum." diye konuştu.



Rosier Karagümrük karşısında şampiyon oldukları futbolu yakaladıklarını belirterek, "Şampiyonluk sezonundaki istek ve disiplini yakaladık. Bunu maç ve antrenmanda hissediyorsunuz. Herkes buna katkıda bulunuyor. Geliştirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.





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