Rondo: "Westbrook ile aramızda bir sıkıntı yok"

Los Angeles Lakers'ın veteran oyuncusu Rajon Rondo, yeni takım arkadaşı Russell Westbrook ile hiçbir anlaşmazlığı olmadığını söyledi.



Pek çok kişi Rondo ve Westbrook'un aralarının kötü olduğuna inansa da, iki point guard, takımlarının şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmaya hazır.



2020'de Orlando bubble'ında Rondo'nun kardeşi ve Westbrook arasında çıkan tartışmadan sonra, iki yıldız arasında anlaşmazlık olduğuna ve bunun da Lakers için negatif etki yaratabileceğine inanılıyordu.



Lakin Rondo, takımın medya gününde Westbrook'un kendisiyle değil kardeşiyle bir problem yaşadığını belirterek, yeni takım arkadaşının rekabetçi yönüne övgüde bulundu:



"O olay Russell ile kardeşim arasındaydı, benimle değil. Ama biz uzun süredir rekabet ediyoruz ve kendisi kariyerimde karşılıklı oynadığım en rekabetçi adamlardan biri.



Russ'a karşı oynamayı çok severim, her gece elinden geleni ortaya koyduğunu bilirim. Karşılıklı olarak birbirimizi yok etmek istediğimizi de hep bilirdim. Ve bu denli rekabetçi olup her şeyini veren bir adama karşı oynamaktan daha iyi bir duygu yok."



"ŞAMPİYONLUK İÇİN GEREKEN HER ŞEY VAR!"



Rondo ayrıca bu yılki Lakers'ın, şimdiye dek yer aldığı en en yetenekli kadrolardan biri olduğunu da sözlerine ekledi:



"Şampiyonluk kazanmak için gereken her şeye sahibiz. Kazanamazsak, büyük başarısızlık olur. Bu takım, şimdiye dek oynadığım en yetenekli takımlardan biri. Enerji ve kimya şimdiden çok sağlam görünüyor. Herkes beraber oynayabilmek adına fedakarlık yapmaya hazır. Bu adamların çoğu uzun zamandır arkadaş. Olgunluk seviyesi veya yaş fark etmeksizin, parçası olduğum en yetenekli kadrolardan biri."