Ronaldo'ya açılan tecavüz davasında yeni gelişme

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'ya 2010 yılında açılan "tecavüz suçlaması" davasında yeni bir gelişme yaşandı.



ESPN'nin haberine göre; Cristiano Ronaldo, davacı kadın Kathryn Mayorga'ya 2010 yılında "sessiz kalması için" 356 bin euro ödedi. Ancak Mayorga, 2018 yılında ABD'nin Nevada eyaletindeki bir mahkemede davayı ilerletmek için harekete geçti. Davaya bakan yargıç Jeniffer Dorsey'in davanın kötü yönetildiği ve gizli belgelerin kullanıldığını düşünmesinin ardından 2022 yılında dava arşive kaldırıldı.



YENİ TAZMİNAT TALEBİ



Yine ESPN'in haberine göre; Kathryn Mayorga ve hukuk ekibi, kısa süre içinde davanın düşürülmesi kararı için yeniden mahkemeye başvuracak ve Ronaldo cephesinden milyon dolarları bulacak yeni bir tazminat talep edecek. Haberde, Mayorga cephesinin mahkemeden Ronaldo tarafından 2010 yılında imzalanan gizlilik anlaşmasını dikkate almasını isteyeceği belirtildi.



RONALDO TAZMİNAT ALMIŞTI



Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz yıl Mayorga'nın avukatından 300 bin euro civarında bir tazminat almış ve ilgili avukat görevi kötüye kullanmakla suçlanmıştı.



