Ronald Koeman: 'Para vardı, Messi neden gönderildi?'

Ronald Koeman, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasıyla ilgili konuştu.



Koeman yaptığı açıklamada, "Yönetim bazı oyuncuların ayrılmasını kabul etmemde ısrar etti. Mali durumu düzene sokmak gerektiğini söylediler" dedi.



"MESSI NEDEN AYRILDI?"



55 milyon euroya transfer yapabilen kulübün Messi'yi neden gönderdiğini merak ettiğini söyleyen Hollandalı teknik adam, "Lionel Messi'nin ayrılmasından kısa bir süre sonra 55 milyon Euro'ya birini satın aldıklarını gördüğünüzde, işin içinde başka bir şey olup olmadığını merak ediyorsunuz. Madem paranız vardı, Messi neden ayrılmak zorunda kaldı?" açıklamasında bulundu.



Katalan devi yaz transfer döneminde Manchester City'den Ferran Torres'i 55 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.





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