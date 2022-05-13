Romanya'da 17 madalya kazanan milliler yurda döndü

Romanya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü.



İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile burada çiçeklerle karşılandı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Paralimpik Bilek Güreşi Asbaşkanı Taner Canyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ilk başardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Branşta çok daha güzel yılların kendilerini beklediğini ifade eden Canyurt, "21 yıldır içinde bulunduğumuz branşta Avrupa Şampiyonu olamamıştık. Engelliler haftasına nasip oldu, çok mutluyuz. Bunda federasyonun büyük desteği var. Spor Bakanımıza, federasyon başkanımız ve yönetim kuruluna sağladıkları imkanlar için çok teşekkür ediyoruz. Sporda biz bu yıl bir ilk yaşadık. Dünya şampiyonluğuna, Avrupa'yı da kattık. Yıllarca uğraşmanın, emeklerin son aşaması. 13 sefer İstiklal Marşı'mız okundu. Avrupa'nın göbeğinde oradaki insanlara İstiklal Marşı'mızı ezberlettik." diye konuştu.



Sporculardan Enes Alan ise ilk defa yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiğini ve namağlup şampiyonluk yaşadığını aktardı.



Tecrübeli arkadaşlarına göre çok daha fazla heyecan yaşadığını anlatan Enes, "Yurt dışına ilk defa gittim, Avrupa Şampiyonasına. Ülkemi Avrupa'da ilk defa temsil ediyorum. İlk temsilimde namağlup Avrupa Şampiyonu oldum, o yüzden çok mutlu ve gururluyum. 2003'ten beri alınan ilk takım şampiyonluğu. Bu duyguyu tarif edemiyorum. Her şeyin bir ilki bu. Çok mutlu ve gururluyum. Ülkemi bu pozisyonda temsil ettiğim için." değerlendirmesinde bulundu.



Millilerden Abdulsamet Ocakoğlu da yaşadıkları mutluluğu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Romanya'da Avrupa Şampiyonu olduk. Çok mutlu ve gururluyuz. Destek olan herkese teşekkür ederiz. 26 ülke vardı. Bu ülkeler arasından çıkıp İstiklal Marşı'mızı okuttuk. O duygu tarif edilmez, herkes ayağa kalktı. Biz de gururlu bir şekilde okuduk."



Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda 13'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz toplam 17 madalya kazandı. Türkiye, Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez en çok altın madalya kazanan ülkeye verilen Erkekler Avrupa Takım Kupası'nı kazanmayı başardı.





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