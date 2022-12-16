Romain Saiss: 'Oynadığıma pişman değilim'

Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Fas, yarı finalde Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elendi. Beşiktaş forması giyen Romain Saiss de Fas'ın kaptanı olarak maça 11'de başladı. İspanya ve Portekiz karşılaşmalarında sakatlanarak oyunu terk eden tecrübeli stoper, Fransa mücadelesinin de 21.dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı. Her ne kadar Beşiktaş, 'oynamasını istemiyoruz' diye mesaj gönderse de tecrübeli futbolcu, böyle bir günde ülkesini yalnız bırakmadığı için mutlu olduğunu söyledi.Fransa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Saiss, şunları söyledi:Romain Saiss, sakatlanması ve sahayı terk etmesiyle ilgili de şöyle konuştu:Romain Saiss'in üst üste yaşadığı sakatlıklara rağmen oynamasının ardından Beşiktaş'ta da bir endişe oluştu. Siyah-Beyazlılar, oyuncu İstanbul'a döndükten sonra tetkiklerde bulunacak.