Roma'ya Jose Mourinho önerisi!

İtalyan eski futbolcu Antonio Di Gennaro, Ivan Juric ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayan Roma için, "Jose Mourinho'yu yeniden değerlendirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Roma'ya Jose Mourinho önerisi!
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12 Kasım 2024 21:39
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İtalya'dan Roma açıklaması geldi.

İtalyan eski futbolcu Antonio Di Gennaro, Ivan Juric ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayan Roma'nın Jose Mourinho'yu yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Gennaro, "Roma'nın Mourinho'yu yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Avrupa'da bir kupa kazandı, bir diğerini ise elinden aldılar. Tüm oyuncuların değerini artırdı ve insanları stadyuma çekti. Yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Ona bayılmıyorum ama doğruları söylemek gerekiyor." dedi.

ROMA'DA ADI GEÇEN İSİMLER

Roma'da teknik direktörlük için Roberto Mancini ve eylül ayında görevden ayrılan Daniele De Rossi'nin adı gündeme gelmişti.

İtalyan basını ayrıca, sarı-kırmızılı ekibin gündeminde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yer aldığını öne sürmüştü.

MOURINHO ROMA'DA NE YAPTI?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Roma'da Temmuz 2021 ile Ocak 2024 arasında görev yapmıştı.

İtalyan ekibiyle ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde ise finalde Sevilla'ya penaltı atışları sonucunda kaybetmişti.

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