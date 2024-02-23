Roma, Feyenoord'u penaltılarda devirdi!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Roma, Feyenoord'u penaltılarda 4-2 yenerek son 16 turuna kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma, Feyenoord'u penaltılarda devirdi!
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23 Şubat 2024 01:51
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Roma ile Feyenoord karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-1 berabere biten maçın rövanşında da normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçı penaltılarda Roma 4-2 kazandı.

Karşılaşmada Feyenoord'un golünü 5. dakikada Santiago Gimenez, Roma'nın golünü ise 15. dakikada Lorenzo Pellegrini kaydetti. 

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna dahil oldu. 

Bu sonuçla birlikte adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.

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