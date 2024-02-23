UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Roma ile Feyenoord karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-1 berabere biten maçın rövanşında da normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçı penaltılarda Roma 4-2 kazandı.



Karşılaşmada Feyenoord'un golünü 5. dakikada Santiago Gimenez, Roma'nın golünü ise 15. dakikada Lorenzo Pellegrini kaydetti.



Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU