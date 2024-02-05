Roma'dan Renato Sanches için açıklama

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Renato Sanches için Roma teknik direktörü De Rossi'den açıklama geldi. İtalyan teknik adam, "Renato bu hafta tüm antrenmanları bizimle birlikte yaptı ve iyileşmesini tamamladı. Onu maç kadrosuna alacağız." diye konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Roma'dan Renato Sanches için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2024 11:14
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Renato Sanches için Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi'den açıklama geldi.

Tuttosport'un haberine göre; De Rossi, Portekizli orta sahanın tedavi sürecinin tamamlandığını ve maç kadrosuna dahil edileceğini duyurdu.

Daniele De Rossi, Renato Sanches hakkında, "Renato Sanches'in tedavi süreci tamamlandı. Birkaç hafta sahalardan uzak olduğu için her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Renato bu hafta tüm antrenmanları bizimle birlikte yaptı ve iyileşmesini tamamladı. Onu maç kadrosuna alacağız." ifadelerini kullandı.

"SAKİN VE PSİKOLOJİK OLARAK İYİ"

Genç teknik adam, "Renato'yu sakin ve psikolojik olarak iyi görüyorum. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlıklardan kesinlikle etkilendi. Şu anda iyi durumda." açıklamasını yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery