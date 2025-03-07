Roma'da Zeki Çelik için büyük övgü!

Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Roma'da Zeki Çelik için büyük övgü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 14:35
Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu mağlup ettikleri karşılaşmanın TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ghisolfi, "Sahamızda güçlü bir rakibi konuk ettik ve önemli bir galibiyet aldık. Claudio Ranieri geldiği günden bu yana takıma enerji kattı, atmosfer değişti, oyuncularımız bir başka psikolojide oynuyor" dedi.

Ghisolfi, 2 sezondur Roma forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'i de övdü. Ghisolfi, "Zeki harika bir oyuncu, çok başarılı ve takım için çok değerli. Onunla mutluyuz, o da Roma'da olmaktan çok mutlu. Her maçta kalbini ortaya koyuyor, takım için en iyisini veriyor ve mücadele ediyor." sözlerini sarf etti.

Roma'da bu sezon 35 maça çıkan 28 yaşındaki Zeki Çelik, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery