Roma'da Zeki Çelik için büyük övgü!

Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu mağlup ettikleri karşılaşmanın TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Ghisolfi, "Sahamızda güçlü bir rakibi konuk ettik ve önemli bir galibiyet aldık. Claudio Ranieri geldiği günden bu yana takıma enerji kattı, atmosfer değişti, oyuncularımız bir başka psikolojide oynuyor" dedi.



Ghisolfi, 2 sezondur Roma forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'i de övdü. Ghisolfi, "Zeki harika bir oyuncu, çok başarılı ve takım için çok değerli. Onunla mutluyuz, o da Roma'da olmaktan çok mutlu. Her maçta kalbini ortaya koyuyor, takım için en iyisini veriyor ve mücadele ediyor." sözlerini sarf etti.



Roma'da bu sezon 35 maça çıkan 28 yaşındaki Zeki Çelik, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.



