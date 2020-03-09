Roger Schmidt'in Fenerbahçe'den istediği rakam

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Roger Schmidt'in sarı-lacivertlilerden istediği rakam ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Roger Schmidt'in Fenerbahçe'den istediği rakam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2020 10:22
Teknik direktör arayışı devam ediyor. Alman ekolüne önceliği veren yönetimin ilk adayı olan Roger Schmidt'le menajeri aracılığı ile pazarlıklar yaptı.

52 yaşındaki çalıştırıcının kendisi için yıllık 3 milyon euro istediği, yardımcılarına da ayrıyeten 1.3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Mali açıdan zaten sıkıntıda olan Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu gelen haberler arasında.

Hoca konusunda bu hafta içinde daha somut gelişmeler bekleniyor. Hırvat Zlatko Dalic ile Niko Kovac'ın yanı sıra Zico, Lucescu ve Erol Bulut listedeki diğer adaylar.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için