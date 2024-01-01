Rodri, İstanbul'daki şampiyonluk golünü yorumladı

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Rodri, geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde attığı golü değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rodri, İstanbul'daki şampiyonluk golünü yorumladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2024 20:50
Son güncelleme 01 Ocak 2024 21:05
Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Rodri, İngiliz basınına samimi açıklamalarda bulundu.

İspanyol orta saha, geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gol hakkında konuştu.

"Şampiyonlar Ligi final maçında attığınız gol hayatınızı değiştirdi mi?" sorusuna yanıt veren Rodri, "Şüphesiz hayatımı değiştirdi. Bunun gibi anlar sizi seçilmişlerin bulunduğu yere götürür. Bir anda tarihin bir parçası oluyorsunuz." dedi.

Sözlerine devam eden Rodri, "Benim işim orta sahadaki pozisyonumdan dolayı takımın kazanmasını sağlamak. Manchester City gibi bir kulübün tarihine ve ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıran anlar özel anlardır. Zidane'ın Glasgow'daki golü ya da Iniesta'nın Johannesburg'daki golü. Bazı oyuncuların kariyerlerini değiştiren yerler vardır. O an sıra bendeydi ve kendimi mutlu hissediyorum." şeklinde konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery