Rockets GM'i Stone: "Oladipo, Houston için iyi bir uyum değildi"

Houston Rockets genel menajeri Rafael Stone, takımın eski oyuncusu Victor Oladipo'nun Houston'a uyumlu olmadığını söyledi.



Oladipo, Rockets'la geçirdiği kısa sürede ara ara eski halinin parıltılarını gösterse de, Stone kendisinin ekibin uzun vadeli vizyonuna uyumlu olmadığını belirtti:



"Organizasyon olarak, Victor'ın iyi bir uyum olmadığına karar vermiştik. Bu noktada ne yaparsınız?"



Oladipo'nun Houston'dan iki yıllığı 45.2 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme uzatmasını reddettiği bildirilmişti. Rockets ise, bu yaz serbest oyuncu pazarına girmeye hazırlanan Oladipo'yu, bir hiç uğruna kaybetme riskini almak yerine Miami Heat'e takas etmiş ve karşılığında veteran oyuncular Avery Bradley ve Kelly Olynyk'in yanı sıra, Miami'nin 2022 yılındaki ilk tur seçim hakkını almıştı.



Stone, her iki oyuncunun da bu sezonun sonrasında takımın birer parçası olacağına inandığını belirtti:



"Yeniden yapılanmanın avantajlarından biri de, etkileri dengelemeleri ve genç oyuncuların doğru şekilde gelişmesine yardımcı olmaları için, veteranlara da yerimiz olması."



