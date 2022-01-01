"Rockets, Eric Gordon'ı bırakmak istemiyor" iddiası...

Houston Rockets'ın veteran guardı Eric Gordon'ı son takas tarihinde elden çıkarmasının "beklenmediği" iddia edildi.



ESPN'den Tim MacMahon, Rockets ekibi yeniden yapılanma modunda olsa da, veteran oyuncularını yalnızca değerli varlıklar için takas etme niyetinde olduğunu açıkladı.



MacMahon, ESPN'den Brian Windhorst'ün 'The Hoop Collective' isimli podcast'inde durumu şu şekilde değerlendirdi:



"Eric Gordon'ı bırakmaya hevesli olduklarını düşünmüyorum. Yapacak olsalar bile, onun için değerli bir karşılık alma zorunluluğu hissettiklerini düşünüyorum."



Hem Windhorst hem de MacMahon, Gordon için muhtemel bir hedef olarak Ricky Rubio ve Collin Sexton gibi isimlerin sakatlıklarıyla iki ilk beş kalibreli point guardını kaybeden Cleveland Cavaliers ekibini gösterdiler.



"ŞAMPİYONLUK ADAYINDA OYNAMAK İSTEYEBİLİR"



MacMahon ayrıca, takımın genel menajeri Rafael Stone'un oyuncularına adil davranan bir GM olmadığına dikkat çekerek, bu nedenle Gordon'ın yaza veya gelecek sezona kadar ekipte kalmasının mümkün olduğunu belirtti:



"Rafael Stone, oyuncularına karşı adil olanı yapmaya çalışan biri olarak ün yapmak istiyor. Açıkçası, Eric Gordon kariyerinde bir playoff takımında oynamayı tercih edeceği bir noktada. Bir şampiyonluk adayı için oynamayı tercih edeceğini düşünüyorum."



Gordon bu sezon maç başına 29.4 dakikada 14.7 sayı ve 3.4 asist ortalamalarıyla oynuyor. 14 yıllık NBA veteranı, her ikisi de kariyer rekorları olan %49.4 genel ve %45.6 üçlük isabeti oranlarına sahip.



