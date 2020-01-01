Robinson: "LaVine, Vince Carter gibi"

Eski NBA oyuncusu Nate Robinson, Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in atletik yeteneklerini kendi yararlarına kullanma şekli konusunda, NBA efsanesi Vince Carter'a çok benzediğini söyledi.



Brandon 'Scoop B' Robinson ile konuşan Nate'e, LaVine'in kendisine en çok kimin hatırlattığı soruldu. Robinson, Carter'ın ismini verdi ve ayrıca argümanını savunmak için şu şekilde konuştu:



"Zach'in oyununu beğeniyorum çünkü dripling sonrası pozisyon yaratabiliyor, kendisi ve diğerleri için şut imkanı oluşturabiliyor. Bunu yapabiliyorsanız, bu sizi neredeyse savunulamaz yapacaktır. Birincisi, atletizmi var. Yani adamları geçtiğinde, kolayca smacı vuruyor. Rakipleri onunla sıçramak bile istemiyor, bu yüzden lehine giden birçok şey var. Ve oyununu lige girdiği andan itibaren bekleyip sabırlı olmak zorunda olduğu yıllar boyunca geliştirdi ve halen şimdi yapabildiklerini yapıyordu. Çalıştığı ekip yüzünden gelişememişti ve beklemek zorunda kalmıştı. Ve fırsatını bulduğunda gerçekten top oynayabildiğini gösterdi."



Robinson ayrıca LaVine'nin sadece insanların üzerinden sıçrayan atletik bir ucube olmadığını da belirtti. Aksine, başka şeyler yapabildiğini de açıkladı. Robinson ayrıca LaVine'nin üçlük yarışmasına katıldığını ve sağlam bir savunma oynadığını da vurguladı.



Ancak Robinson, LaVine hakkında en çok sevdiği şeyin, iş ahlakı olduğunu söyledi ve Bulls yıldızı birkaç yıl önce çapraz bağlarını yırttığında, hiç endişe etmediğini açıkladı. Sebebinin ise, LaVine'in her zamankinden daha güçlü geri geleceğinden oldukça emin olması olduğunu kaydetti.



