Robin Lopez opsiyonunu reddetti, serbest kaldı

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Milwaukee Bucks'ın pivotu Robin Lopez'in 5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddedip serbest bir oyuncu haline geldiğini bildirdi.



32 yaşındaki Lopez, bu sezon kardeşi Brook'un yedeği olmak için, iki yıllığı 9.2 milyon dolarlık bir sözleşmeyle Bucks'a katılmıştı.



66 maçta oynayan Lopez, maç başına 5.4 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Opsiyonunu reddetmesi, serbest oyuncu döneminde kendisi için bir pazar olacağına inandığı anlamına geliyor



Lopez, Bucks'taki tek sezonundan önce kariyerinin çoğunda başlangıç kadrosunda rol alıyordu.



