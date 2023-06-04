Roberto Mancini için Napoli açıklaması

Napoli'nin, takımın başına Roberto Mancini'yi getirmek istediği öne sürüldü. İtalya Futbol Federasyonu ise milli takımın hocası için çıkan bu haberi yalanladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Roberto Mancini için Napoli açıklaması
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04 Haziran 2023 14:59
İtalya Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörü Roberto Mancini için bir açıklama yaptı.

Federasyondan, ANSA Haber Ajansı aracılığıyla yapılan açıklamada, Mancini için çıkan Napoli haberleri yalanlandı. Federasyonun açıklamasında, "İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Aurelio De Laurentiis ya da temsilcilerinden Napoli'nin başına geçmesi için herhangi bir teklif almamıştır." denildi.

Federasyon ayrıca, 58 yaşındaki teknik adamın 2026'ya kadar sözleşmesi olduğu ve görevinin başında olduğu kaydedildi.

MANCINI VE NAPOLI İDDİASI!

Corrire dello Sport, Napoli'nin Luciano Spalletti ile yollarını ayırmasının ardından başkan Aurelio De Laurentiis'in takımın başına Mancini'yi getirmek istediğini öne sürmüştü.

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