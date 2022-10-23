2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İtalya, konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetmişti. İtalya'yı çalıştıran Roberto Mancini'den flaş bir itiraf geldi.



MANCINI: "AYRILMAYI DÜŞÜNDÜM"



Çizme basınına konuşan Mancini, "İşler iyi gitmediğinde sorumluluğun teknik direktörde olduğu çok açıktır. Ben de ayrılmayı düşündüm. Yanlış bir şeyler yaptık ve elendik. Zor da olsa yenilgileri kabullenmeli ve yeniden başlamalıyız" dedi.



RASPADORI İÇİN ÖVGÜ



Mancini, İtalya Milli Takımı adına umutsuz olmadığını ve takımda önemli isimlerin olduğunu da belirtti. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini, "Sassuolo'da oynayan forvet Giacometti Raspadori'nin çok önemli nitelikleri var. Çok zeki bir çocuk ve bu da bir avantaj" ifadelerini kullandı.





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