Roberto De Zerbi için Liverpool açıklaması!

Brighton forması giyen Adam Lallana, teknik direktörü Roberto De Zerbi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından adı Liverpool ile anılan teknik direktörlerden biri olan De Zerbi için konuşan İngiliz futbolcu, "Roberto De Zerbi'nin Liverpool'a gitmesi beni şaşırtmaz. Bence şu anda tüm kulüpler onu takip ediyor. Bana göre dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, bakalım bundan sonra ne olacak" dedi.



Brighton'a oynattığı oyun ile dikkat çeken Roberto De Zerbi'nin adı Manchester United ve Barcelona ile de anılmıştı.





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