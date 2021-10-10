Robbie Fowler: "En çok kazanan Salah olmalı"

Liverpool'da Muhammed Salah ile yeni sözleşme imzalanması gündemdeyken, efsane Fowler, Mısırlı oyuncunun en çok kazanan futbolcu yapılması gerektiğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Robbie Fowler: 'En çok kazanan Salah olmalı'
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10 Ekim 2021 18:45
Liverpool'un efsane isimlerinden Robbie Fowler, kulübün Muhammed Salah'a daha iyi şartlarda bir sözleşme önermesi gerektiğini söyledi.

Salah'ın takımın en çok kazanan oyuncusu olması gerektiğini söyleyen Fowler, "Salah kuşkusuz ki dünyanın en iyilerinden. Bana göre ona yeni bir sözleşme verilmesine soyunma odasında karşı çıkan kimse olmayacaktır. Hatta kulübün en çok kazanan oyuncusu olması lazım. Performansına bakarsak, ona bir an önce istediği para verilmeli ve çabucak anlaşma sağlanmalı." dedi.

"SALAH'A ÖVGÜ KONUSUNDA EKSİK KALIYORUZ"

Mısırlı oyuncunun hak ettiğinden daha az değer gördüğünü de belirten eski golcü, "Salah'a övgü konusunda eksik kalıyoruz. Manchester City'ye attığı golü Messi ya da Ronaldo atsaydı, çok daha fazla konuşulurdu. Dar alanda bu kadar iyi hareket, denge ve bitiricilik harikaydı." ifadelerini kullandı.

2 yıl daha sözleşmesi olan ve şu anda senelik 12 milyon euro kazanan Salah'ın, senelik maaşını 27 milyon euro yapmak istediği belirtiliyor.


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