Granit Xhaka: "Rekor umurumuzda değildi"

Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka, UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'ya 3-0 kaybetmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Granit Xhaka: 'Rekor umurumuzda değildi'
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23 Mayıs 2024 01:11
Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka, UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'ya 3-0 kaybetmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Finali kaybetme şekillerinden ötürü üzüntülü olduklarını söyleyen İsviçreli oyuncu, şu sözleri sarf etti;
"Dürüst olmak gerekirse, yenilmezlik rekoruyla ilgilenmiyoruz. Başından beri bunu umursamadık. Önemli olan oyun ve ne yazık ki bugün bir final kaybettik. Futbol böyle bir şey. Dün bunun zor bir maç olacağını söylemiştik. Atalanta'ya tebrikler."
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