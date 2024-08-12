Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Rams Başakşehir 1-1 berabere kaldı.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Başakşehir adına 39. dakikada Joao Figueiredo atarken, Çaykur Rizespor'a eşitliği getiren golü 45+5'te Husniddin Alikulov kaydetti.



Maçın özellikle ilk devresinde oldukça üstün bir oyun ortaya koyan Çaykur Rizespor, rakip kaleye çektiği 22 şuta rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadı.



Çaykur Rizespor'da, Beşiktaş'tan kiralanan Amir Hadziahmetovic 64. dakikada Dal Varesanovic'in yerine oyuna dahil olurken, Başakşehir'de yeni transfer Berat Özdemir ilk 11 başladığı mücadelede 57 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte iki takım da lige 1 puanla başlamış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Başakşehir sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmanın 9. dakikasında Muhammet Taha Şahin'in kullandığı serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Olawoyin, topu kafayla indirdi. Topla buluşan Akintola'nın şutunda top üstten auta çıktı.



14. dakikada orta sahada topla buluşan Olawoyin'in rakip ceza sahası içinden şutunda topu, kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.



19. dakikada topla buluşan Zeqiri'nin ceza sahası içi sol çaprazda kaleye yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



21. dakikada Muhamet Taha Şahin'in şutunda kaleci Muhammet Şengezer, topu kornere çeldi.



39. dakikada RAMS Başakşehir, 1-0 öne geçti. Keny'in pasında caza sahasının içinde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlara gitti.



45+5 dakikada ev sahibi beraberliği yakaladı. Hojer'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Alikulov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.



86. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.



89. dakikada Olawoyin'in şutunda top savunmaya çarptı. Oyun alanına dönen topu kontrol eden Papanikolaou'nun şutunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Ergin Gözütok, Anıl Usta



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer (Dk. 71 Halil İbrahim Pehlivan), Olawoyin (Dk. 90+2 Mithat Pala), Papanikolaou, Varesanovic (Dk. 64 Amir), Zeqiri (Dk. 71 Minchev), Akintola, Ali Sowe



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku (Dk. 29 Hamza Güreler), Lima, Berat Özdemir (Dk. 56 Onur Ergün), Serdar Gürler (Dk. 46 Davidson), Kemen, Berkay Özcan, Keny (Dk. 78 Piatek), Figueiredo (Dk. 78 Deniz Türünç)



Sarı kartlar: Dk. 75 Pereira, Dk. 82 Kemen (RAMS Başakşehir)



Goller: Dk. 39 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 45+4 Alikulov (Çaykur Rizespor)





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