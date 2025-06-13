Rizespor, Hugo Picard'ın Peşinde

Süper Lig'deki istikrarlı yükselişini sürdürmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor, 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

calendar 13 Haziran 2025 13:15
Fotoğraf: Imago
Rizespor, Hugo Picard'ın Peşinde
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Süper Lig'de kalıcı bir yer edinme hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, rotasını Fransa'ya çevirdi. Yeşil-Mavililer, Ligue 2 takımlarından Guingamp'ın 22 yaşındaki dinamik orta saha oyuncusu Hugo Picard için resmi girişimlere başladı.

Rizespor'un bir süredir takip ettiği Picard, diri ve yorulmak bilmez futboluyla dikkat çekiyor.

Hem sol iç hem de merkez orta saha mevkilerinde oynayabilen Picard'ın 2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.


Fransız futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak kabul edilen Picard ile görüşmelerin olumlu seyretmesi durumunda, genç oyuncunun kısa süre içinde Rize'ye getirilmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Genç yetenek, geçen sezon forma giydiği 41 resmi maçta 5 gol ve 11 asistle skora önemli katkı sağladı. [Rizedeyiz] 


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