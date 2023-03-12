Rize Belediyespor, evinde Antalya'yı farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 22. haftasında Rize Belediyespor, Antalya Toroslar Basketbol'u 77-50 yendi.
Salon: Yenişehir
Hakemler: Can Mavisu, Yücel Çilingir, Abdullah İlik
Rize Belediyespor: Nilay Sena Aral, Brown 32, Isra Kopuz, Morgan 18, Eydina Topçu, Şima Nur Yılmaz, Deniz Üstün 3, Arzu Asiye Özdemir 9, Benson 11, Sümeyya Özcan 4
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 11, Yağmur Yıldız 4, Fitzgerald 27, İlknur Dumlu, Sibel Özel, Aleyna Baday, Tuğçe Murat, Helin Boybeyi 8
1. Periyot: 17-18
Devre: 34-26
3. Periyot: 58-44
5 faulle oyundan çıkan: 38.39 Helin Boybeyi (Antalya Toroslar Basketbol)
Salon: Yenişehir
Hakemler: Can Mavisu, Yücel Çilingir, Abdullah İlik
Rize Belediyespor: Nilay Sena Aral, Brown 32, Isra Kopuz, Morgan 18, Eydina Topçu, Şima Nur Yılmaz, Deniz Üstün 3, Arzu Asiye Özdemir 9, Benson 11, Sümeyya Özcan 4
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 11, Yağmur Yıldız 4, Fitzgerald 27, İlknur Dumlu, Sibel Özel, Aleyna Baday, Tuğçe Murat, Helin Boybeyi 8
1. Periyot: 17-18
Devre: 34-26
3. Periyot: 58-44
5 faulle oyundan çıkan: 38.39 Helin Boybeyi (Antalya Toroslar Basketbol)
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