Rıza Çalımbay'dan uyarı; 'Camia kabul etmez'

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün oynanacak Alanyaspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
Tecrübeli hoca, "Önümüzde 12 maç var ve Alanyaspor maçıyla birlikte kritik bir viraja gireceğiz. Bu maçta sizden iştahlı bir oyun bekliyorum. Hata istemiyorum. Artık kazanalım beyler" ifadelerini kullandı.
BU FORMANIN DEĞERİNİ BİLİN
Rıza hoca, "Hepiniz Trabzonspor'un futbolcususunuz. Bunun farkına varın. Bu camia başarısızlığı asla kabul etmez, ben de öyle. Herkes bunun farkına vararak sahada sonuna kadar savaşmalı" diye konuştu.
ALANYA'DA KAZA İSTEMİYORUM
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Alanya maçı öncesi Trabzon'da futbolcularla bir araya geldi. Usta oyuncularına, "Alanya maçında kaza istemiyorum" dedi.
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Tecrübeli hoca, "Önümüzde 12 maç var ve Alanyaspor maçıyla birlikte kritik bir viraja gireceğiz. Bu maçta sizden iştahlı bir oyun bekliyorum. Hata istemiyorum. Artık kazanalım beyler" ifadelerini kullandı.
BU FORMANIN DEĞERİNİ BİLİN
Rıza hoca, "Hepiniz Trabzonspor'un futbolcususunuz. Bunun farkına varın. Bu camia başarısızlığı asla kabul etmez, ben de öyle. Herkes bunun farkına vararak sahada sonuna kadar savaşmalı" diye konuştu.
ALANYA'DA KAZA İSTEMİYORUM
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Alanya maçı öncesi Trabzon'da futbolcularla bir araya geldi. Usta oyuncularına, "Alanya maçında kaza istemiyorum" dedi.
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