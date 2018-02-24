Rıza Çalımbay'dan uyarı; 'Camia kabul etmez'

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Teknik Direktörü, bugün oynanacak Alanyaspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.Tecrübeli hoca, "Önümüzde 12 maç var ve Alanyaspor maçıyla birlikte kritik bir viraja gireceğiz. Bu maçta sizden iştahlı bir oyun bekliyorum. Hata istemiyorum. Artık kazanalım beyler" ifadelerini kullandı.Rıza hoca, "Hepiniz Trabzonspor'un futbolcususunuz. Bunun farkına varın. Bu camia başarısızlığı asla kabul etmez, ben de öyle. Herkes bunun farkına vararak sahada sonuna kadar savaşmalı" diye konuştu.Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Alanya maçı öncesi Trabzon'da futbolcularla bir araya geldi. Usta oyuncularına, "Alanya maçında kaza istemiyorum" dedi.