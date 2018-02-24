  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Rıza Çalımbay'dan uyarı; "Camia kabul etmez"

Rıza Çalımbay, futbolcularıyla yaptığı toplantıda "Alanya maçında sizden iştahlı oyun istiyorum. Artık kazanalım beyler" uyarısını yaptı.

Kaynak: Takvim
Rıza Çalımbay'dan uyarı; 'Camia kabul etmez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2018 05:39
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün oynanacak Alanyaspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Tecrübeli hoca, "Önümüzde 12 maç var ve Alanyaspor maçıyla birlikte kritik bir viraja gireceğiz. Bu maçta sizden iştahlı bir oyun bekliyorum. Hata istemiyorum. Artık kazanalım beyler" ifadelerini kullandı.

BU FORMANIN DEĞERİNİ BİLİN

Rıza hoca, "Hepiniz Trabzonspor'un futbolcususunuz. Bunun farkına varın. Bu camia başarısızlığı asla kabul etmez, ben de öyle. Herkes bunun farkına vararak sahada sonuna kadar savaşmalı" diye konuştu.

ALANYA'DA KAZA İSTEMİYORUM

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Alanya maçı öncesi Trabzon'da futbolcularla bir araya geldi. Usta oyuncularına, "Alanya maçında kaza istemiyorum" dedi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için