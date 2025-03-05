Rıza Çalımbay, Sivasspor'un başında ilk idmanına çıktı

Sivasspor'a geri dönen teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay, Sivasspor'un başında ilk idmanına çıktı
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05 Mart 2025 18:47
Net Global Sivasspor'da üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, takımın başında ilk antrenmana çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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