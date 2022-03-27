Rıza Çalımbay: 'Mert Hakan, Galatasaray'da daha çok oynardı'

Süper Lig'in en deneyimli isimlerinden D.G.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eski öğrencisi Mert Hakan Yandaş için konuştu.



Yıldızı Sivasspor'da sizinle parlayan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe performansını nasıl buluyorsunuz? sorusuna tecrübeli teknik adam, "Ben Sivasspor'a geldiğimde Mert Hakan'ı gönderiyorlardı. 'Gitme kal. Bakalım benimle ne yapacaksın görelim' dedim. Forvet arkası oynayacak onun gibi oyuncu yoktu. Acayip de hedefi vardı. 'Senden daha ideali bulunmaz. Tek yapacağın şey çalışmak' dedim. O da çok çalıştı." dedi.



"MERT HAKAN GALATASARAY'DA DAHA ÇOK OYNARDI"



Mert Hakan için 'Galatasaray'a transfer olsaydı daha fazla süre alabilirdi' diyen Çalımbay, "En son maçlarda Milli Takım için oynadı, kendine oynadı, gereken uyarıları yaptım hep. Galatasaray'a gitseydi daha çok oynayabilirdi. Emre (Belözoğlu) onu isterken 'Oyunu onun üzerine kuracağız' dedi. Ama Fenerbahçe'ye gittikten sonra Sosa, Pelkas, İrfan Can, Crespo birçok oyuncu alındı. 5-6 kişiyle rekabete girdi." şeklinde konuştu.





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