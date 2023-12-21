Rıza Çalımbay'dan Mert Günok'a: 'Sen nasıl kalecisin!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçının ardından golde hata yapan Mert Günok ile ilgili konuştu.
Maçın ardından açıklama yapan Çalımbay, "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!" ifadelerini kullandı.
GEDSON ELEŞTİRİSİ
Oyuncularına eleştirilerine devam eden Rıza Çalımbay, "Gedson oynayabilirdi mesela, oynayabilirdi. Ayağı o kadar önemli değildi, oynayabilirdi." açıklamasını yaptı.
Maçın ardından açıklama yapan Çalımbay, "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!" ifadelerini kullandı.
GEDSON ELEŞTİRİSİ
Oyuncularına eleştirilerine devam eden Rıza Çalımbay, "Gedson oynayabilirdi mesela, oynayabilirdi. Ayağı o kadar önemli değildi, oynayabilirdi." açıklamasını yaptı.
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