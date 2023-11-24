Rıza Çalımbay'dan, Aboubakar'la özel görüşme

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, son maçlarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'dan, Aboubakar'la özel görüşme
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24 Kasım 2023 08:37
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın sakatlığını atlatan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

"SANA İHTİYACIMIZ VAR"

Çalımbay'ın yıldız futbolcuya "Sakatlığın tamamen geçti. Artık kaliteni göstermen gerekiyor. Takım olarak sana çok ihtiyacımız var. Seninle birlikte hücum gücümüzün daha da yükseleceğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.

Çalımbay'ın Kamerunlu yıldıza "Samsun maçında senden gol bekliyorum" ifadelerini de kullandığı öğrenildi.

18 MAÇTA 11 GOL

Yıldız futbolcu Vincent Aboubakar'ında Çalımbay'ın yaptığı konuşmadan son derece memnun olduğu ve hocasına Samsun maçında gol sözü verdiği belirtildi.

31 yaşındaki yıldız Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta görev aldı. Kamerunlu golcü söz konusu maçlarda takımına 11 gol, 3 asistlik katkıda bulundu. Yıldız forvet Samsun maçında da takımının en önemli kozu olacak. 

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