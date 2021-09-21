Rıdvan Yılmaz: "Üzüldük ama lig devam ediyor"

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu

Haber; Sporx.com
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Rıdvan Yılmaz: 'Üzüldük ama lig devam ediyor'
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21 Eylül 2021 22:23
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

Maçın olması gerekenden fazla uzadığını söyleyen genç oyuncu, "Üzüldük, 3-0'dan maçı 3-3'e getirdik. Kenarda 5 dakika uzatıldığını gördüm, sanki 5 dakika oynamadık gibi. Lig devam ediyor, cuma günü oynayacağımız maçta galip gelmeye çalışacağız." dedi.


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