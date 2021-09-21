Rıdvan Yılmaz: 'Üzüldük ama lig devam ediyor'

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.
Maçın olması gerekenden fazla uzadığını söyleyen genç oyuncu, "Üzüldük, 3-0'dan maçı 3-3'e getirdik. Kenarda 5 dakika uzatıldığını gördüm, sanki 5 dakika oynamadık gibi. Lig devam ediyor, cuma günü oynayacağımız maçta galip gelmeye çalışacağız." dedi.
Maçın olması gerekenden fazla uzadığını söyleyen genç oyuncu, "Üzüldük, 3-0'dan maçı 3-3'e getirdik. Kenarda 5 dakika uzatıldığını gördüm, sanki 5 dakika oynamadık gibi. Lig devam ediyor, cuma günü oynayacağımız maçta galip gelmeye çalışacağız." dedi.