Rıdvan Yılmaz'dan 1259 gün sonra bir ilk!

Beşiktaş'ta sol bekte görev yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon Gençlerbirliği mücadelesiyle ilk kez 11'de maça başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Çek futbolcu David Jurasek'in yerine sezon başında yeniden siyah-beyazlı takıma dahil olan Rıdvan Yılmaz'ı sol bekte görevlendirdi.
Bu sezon sadece Göztepe maçında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, ilk kez 11'de görev aldı.
1259 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE İLK 11'DE
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra Tüpraş Stadı'nda ilk 11'de maça çıktı.
Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen ve 2022 yılında İskoç ekibi Rangers'a transfer olan 24 yaşındaki sol bek, bu sezon başında Beşiktaş'a döndü.
Dolmabahçe'de son olarak 8 Mayıs 2022 tarihinde Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısında boy gösterdi.
