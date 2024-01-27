İskoçya Premiership'in 23. haftasında Rangers, St. Mirren deplasmanına konuk oldu.
Rangers, Cyriel Dessers'in 14. dakikada attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Rangers, puanını 55'e yükseltti. St. Mirren ise 29 puanda kaldı.
Rangers, gelecek hafta sahasında Livingston ile karşılaşacak. St. Mirren, Hibernian deplasmanına gidecek.
Rangers, Cyriel Dessers'in 14. dakikada attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Rangers, puanını 55'e yükseltti. St. Mirren ise 29 puanda kaldı.
Rangers, gelecek hafta sahasında Livingston ile karşılaşacak. St. Mirren, Hibernian deplasmanına gidecek.