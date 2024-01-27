Rıdvan oynadı, Rangers kazandı

Rangers, Rıdvan Yılmaz'ın da 83 dakika sahada kaldığı maçta St. Mirren'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rıdvan oynadı, Rangers kazandı
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27 Ocak 2024 17:24
Son güncelleme 27 Ocak 2024 18:03
İskoçya Premiership'in 23. haftasında Rangers, St. Mirren deplasmanına konuk oldu.

Rangers, Cyriel Dessers'in 14. dakikada attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Rangers, puanını 55'e yükseltti. St. Mirren ise 29 puanda kaldı.

Rangers, gelecek hafta sahasında Livingston ile karşılaşacak. St. Mirren, Hibernian deplasmanına gidecek.

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