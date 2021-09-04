Ribery'nin iki ihtimali kaldı! Karagümrük - Salernitana

Fiorentina'daki iki sezonunun ardından boşta kalan Franck Ribery'nin yeni kulübü merak ediliyor.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ribery'nin Serie A'nın yeni kulübü Salernita'ya imza atmak üzere olduğu belirtildi. Süper Lig'de Karagümrük ile flört halinde olduğu bilinen Ribery'nin Salernitana ile imza aşamasına geldiği ve resmi imzaların beklendiği ifade edildi.



Karagümrük kulübünün ise Beşiktaş'tan Lens'i kiralamaktan vazgeçtiği, Ribery transferi için ilk görüşmeleri yaptığı belirtilmişti.



Son aşamada Ribery'nin son kararının beklendiği ve yakın zamanda resmi imzaların atılacağı tahmin ediliyor.



