Remy, Galatasaray maçında oynayacak mı?

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında cuma günü Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Haber; AA
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Remy, Galatasaray maçında oynayacak mı?
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18 Mart 2021 14:11
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında cuma günü Galatasaray'a konuk olacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Son maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 31 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor. 

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak. 

Çaykur Rizespor'da Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando ve Dokovic ise sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular  sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-0 kazanmıştı.



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