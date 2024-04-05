Rekortmen yüzücü Aysu Türkoğlu'na coşkulu karşılama

Yüzücü Aysu Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'nda ailesi, sevenleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.



20 Mart'ta "Oceans Seven" parkurlarından biri olan Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakikada tamamlayan Türkoğlu, uzun yolculuğun ardından akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na indi.



"Guiness Rekorlar Kitabı" hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkoğlu, ailesi, Bodrum Belediyesi yetkilileri ile Bodrumspor Derneği Yüzme Şubesi master yüzücüleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.



Türkoğlu'na, alana gelen yüzücü arkadaşları tarafından Yeni Zelanda'nın savaş dansı olarak bilinen "Haka Dansı" da yapıldı. Genç yüzücü, bu sırada oldukça keyifli anlar yaşadı.



Aysu Türkoğlu, karşılamanın ardından basın mensuplarına, kanalı normal şartlarda gece yüzen sadece bir kişinin olduğunu, kendisine ve tekne kaptanına koşulların gece daha iyi olacağını söylediğini ifade etti.



Bu nedenle güneş batmadan yüzmeye başladığını belirten Türkoğlu, "7 saat 21 dakikada bu kanalı geçen Türkler arasına ben de adımı yazdırmış oldum. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah bir sonraki kanallarda da adımı yazdırarak ülkeme geri döneceğim. Destekleri için herkese çok teşekkür ederim. Uzun bir yolculuğun ardından sonunda Bodrum'a ulaşabildim. Dönüş serüvenim neredeyse üç günümü aldı. Evimdeyim, çok mutluyum." diye konuştu.



Türkoğlu, bundan sonraki hedefinin 20 köprü geçişi olarak adlandırılan New York'taki Manhattan olduğunu kaydetti.



İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 30 Temmuz 2022'de 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da geçen yıl 9 Ağustos'ta 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmiş ve bunu başaran "İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu" ünvanını almıştı. Açık deniz yüzücüsü Türkoğlu, 20 Mart'ta Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamlamıştı.





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