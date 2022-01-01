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Reggie Jackson, Lakers'ı 4.1 saniye kala devirdi!

LA Clippers guardı Reggie Jackson maçı kazandıran turnikeyi atarak, Los Angeles Lakers'ı 111-110 yıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers guardı Reggie Jackson maçı kazandıran turnikeyi atarak, Los Angeles Lakers'ı 111-110 yıktı.

Bitime 1:03 kala skor üstünlüğünün toplam altı kez değişmiş olduğu maçta, Jackson 4.1 saniye kala maçı Clippers'a kazandıran turnikeyi atmayı başardı. Anthony Davis ise son saniyede bir basket denemesi yapmış olsa da, isabet bulamadı.

Clippers'ta 29 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynayan Marcus Morris en skorer oyuncuydu. Maçı kazandıran basketi bulmuş olan Jackson, maçı 25 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle tamamladı. Serge Ibaka ise benchten 20 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 2 blokla oynayarak sezonda en yüksek sayı miktarına ulaşmış oldu:


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