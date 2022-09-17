Redmond: "Yeterince iyi değildik"

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, İstanbulspor beraberliğini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Redmond: 'Yeterince iyi değildik'
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17 Eylül 2022 22:24
Beşiktaş forması giyen Nathan Redmond, İstanbulspor maçının ardından konuştu.

Redmond, "Yeterince iyi değildik, bu çok net. Bu tarz maçlarda daha iyisini vermemiz, 2 farklı önde olmamız gerekiyordu. Yeterince iyi değildik." dedi.

İngiliz yıldız, "2-2 olduktan sonra 3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik. Bizim seviyemizin altında oldu oyun. Milli takım arasında daha iyi çalışıp bunları düzeltmemiz lazım" diye konuştu.

 

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