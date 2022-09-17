Beşiktaş forması giyen Nathan Redmond, İstanbulspor maçının ardından konuştu.
Redmond, "Yeterince iyi değildik, bu çok net. Bu tarz maçlarda daha iyisini vermemiz, 2 farklı önde olmamız gerekiyordu. Yeterince iyi değildik." dedi.
İngiliz yıldız, "2-2 olduktan sonra 3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik. Bizim seviyemizin altında oldu oyun. Milli takım arasında daha iyi çalışıp bunları düzeltmemiz lazım" diye konuştu.
Redmond, "Yeterince iyi değildik, bu çok net. Bu tarz maçlarda daha iyisini vermemiz, 2 farklı önde olmamız gerekiyordu. Yeterince iyi değildik." dedi.
İngiliz yıldız, "2-2 olduktan sonra 3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik. Bizim seviyemizin altında oldu oyun. Milli takım arasında daha iyi çalışıp bunları düzeltmemiz lazım" diye konuştu.
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