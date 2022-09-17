Beşiktaş forması giyen Nathan Redmond, İstanbulspor maçının ardından konuştu.



Redmond, "Yeterince iyi değildik, bu çok net. Bu tarz maçlarda daha iyisini vermemiz, 2 farklı önde olmamız gerekiyordu. Yeterince iyi değildik." dedi.



İngiliz yıldız, "2-2 olduktan sonra 3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik. Bizim seviyemizin altında oldu oyun. Milli takım arasında daha iyi çalışıp bunları düzeltmemiz lazım" diye konuştu.









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