Redick lafı dolandırmadı: "Lakers kötü bir takım!"

Eski NBA oyuncusu JJ Redick, Los Angeles Lakers'ın "kötü bir takım" olduğunu söyledi.



ESPN'in First Take programında konuşan Redick, Lakers'a olan inancını neden kaybettiğini ve durumlarının yakın gelecekte neden değişmeyeceğini şu şekilde açıkladı:



"Sezon başlayalı 44 maç oldu. Lakers bize nasıl bir takım olduğunu gösterdi. Hücumda 24., savunmada ise 18. sıradalar. Kötü bir takım. Bu kadro, iyi dönemleri geride kalmış oyunculardan oluşturuldu. Kimsenin adını özellikle vermeyeceğim fakat bu adamların iyi dönemleri artık geride kaldı. İşin aslı bu.



Bu sabah Frank Vogel'ın işinin açıkça tehlikede olduğu ortaya çıktı, önceki maçta Denver'a kaybettikten sonra neredeyse gönderilecekmiş. Bunun onun hatası olduğunu düşünmüyorum.



Bu kadro çok kötü bir şekilde oluşturulmuş durumda ve eğer değişiklik üzerine konuşacaksak, şunu eklemek isterim ki, Lakers'ın herhangi bir değişiklik yapmak için fazla seçeneği yok. Russell Westbrook'un sözleşmesini hangi takım alacak?"



Lakers, 22-22'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 8. sırada yer alıyor.



