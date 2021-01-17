Real Madrid'den Ramos'a indirimli sözleşme

Sözleşmesi sezon sonunda biten Serigo Ramos için Madrid cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İki taraf henüz sözleşme yenileme konusunda anlaşamadı.



Real Madrid, 34 yaşındaki stoper için yeni bir kontrat teklifi verdi. Sergio Ramos ile Real Madrid arasındaki görüşmeler uzun süredir devam ediyor.



1 YIL VE İNDİRİMLİ KONTRAT



İspanyol devi, Serigo Ramos'a 1 yıllık ve toplamda 10.8 milyon avroluk bir sözleşme önerdi.



Sergio Ramos, güncel kontratıyla 12 milyon avro kazanıyor. Yeni sözleşme, stoper oyuncusu için yüzde 10'luk indirim anlamına geliyor.



Tecrübeli oyuncu Ramos ise 2 yıllık ve senelik 12 milyon avroya denk gelen bir sözleşme istiyor.



