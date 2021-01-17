Real Madrid'den Ramos'a indirimli sözleşme

Takımdan ayrılacağı konuşulan Real Madrid efsanesi Sergio Ramos için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Real Madrid'den Ramos'a indirimli sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2021 17:30
Sözleşmesi sezon sonunda biten Serigo Ramos için Madrid cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İki taraf henüz sözleşme yenileme konusunda anlaşamadı.

Real Madrid, 34 yaşındaki stoper için yeni bir kontrat teklifi verdi. Sergio Ramos ile Real Madrid arasındaki görüşmeler uzun süredir devam ediyor. 

1 YIL VE İNDİRİMLİ KONTRAT

İspanyol devi, Serigo Ramos'a 1 yıllık ve toplamda 10.8 milyon avroluk bir sözleşme önerdi.

Sergio Ramos, güncel kontratıyla 12 milyon avro kazanıyor. Yeni sözleşme, stoper oyuncusu için yüzde 10'luk indirim anlamına geliyor.

Tecrübeli oyuncu Ramos ise 2 yıllık ve senelik 12 milyon avroya denk gelen bir sözleşme istiyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için