THY EuroLeague'in 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Paris Basket'i 96-85 mağlup etti.



Bu sonuçla Real Madrid 7. galibiyetini alırken Paris ise 5. yenilgisini yaşadı. Bu maçın ardından THY EuroLeague'in yeni lideri Monaco oldu.



Paris'te Maodo Lo 30 sayı – 7 asist, Nadir Hifi 21 sayı – 2 ribaunt, Collin Malcolm 11 sayı – 5 ribaunt, Kevarrius Hayes 8 sayı – 5 ribaunt, Tyson Ward 7 sayıyla oynadı. Paris'te TJ Shorts sakatlığı sebebiyle mücadelede oynamadı.



Real Madrid'de Mario Hezonja 17 sayı – 4 ribaunt, Dzanan Musa 12 sayı – 4 ribaunt, Gabriel Deck 11 sayı – 8 ribaunt, Facu Campazzo 19 sayı – 6 asist, Alberto Abalde 10 sayı – 1 asist, Walter Tavares 10 sayı – 14 ribaunt, Sergio Llull 9 sayı – 1 ribaunt ile maçı tamamladı.



