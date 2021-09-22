Real Madrid - Mallorca maçı canlı olarak Tuttur'da

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid sahasında Mallorca'yı konuk ediyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Karşılaşmada Real Madrid'in galibiyetine 1,13 oran verilirken Mallorca'nın galibiyetine 8,80 ve beraberliğe ise 4,80'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 2,09 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,45'lik oranla açıklandı.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIMA ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,16'lık oran açıklanırken Mallorca'nın ilk golü atmasına 3,20'lik oran olarak değerlendirildi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 13,00 ile bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Real Madrid - Mallorca maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,90 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,53 ile bültende yer aldı.
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Karşılaşmada Real Madrid'in galibiyetine 1,13 oran verilirken Mallorca'nın galibiyetine 8,80 ve beraberliğe ise 4,80'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 2,09 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,45'lik oranla açıklandı.
REAL MADRID - MALLORCA MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIMA ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,16'lık oran açıklanırken Mallorca'nın ilk golü atmasına 3,20'lik oran olarak değerlendirildi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 13,00 ile bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Real Madrid - Mallorca maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,90 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,53 ile bültende yer aldı.
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