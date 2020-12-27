Real Madrid & Luka Modric: Son bir şarkı daha!

Real Madrid, Luka Modric'in 2021'de bitecek olan sözleşmesini 2022'ye uzatma konusunda el sıkıştı.

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Real Madrid & Luka Modric: Son bir şarkı daha!
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27 Aralık 2020 17:33
Real Madrid, Hırvat yıldızı Luka Modric ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Marca'da yer alan habere göre; sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Luka Modric ile masaya oturan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 1 yıllık uzatma konusunda el sıkıştı. Brüt maaşı 11.5 milyon euro olan Modric'in bu maaşında da indirim yapacağı bilgisi verildi.

Katar'dan ve ABD'den teklifler alan Luka Modric'in ilk günden beri planının Madrid'de kalmak olduğu ve bu nedenle bu kararı aldığı vurgulandı.

Luka Modric, bu imzayla birlikte Real Madrid kadrosundaki en yaşlı oyuncu olacak.

35 yaşındaki Hırvat star, 2012'de 35 milyon euro bonservisle geldiği Real Madrid'de 1 Ballon d'Or, 4 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya şampiyonluğu kazandı.

 



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