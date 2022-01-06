Real Madrid kupada Alcoyano'yu rahat geçti!

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda, tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta 3. Lig takımlarından Alcoyano'yu 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid kupada Alcoyano'yu rahat geçti!
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06 Ocak 2022 01:29
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda, tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta 3. Lig takımlarından Alcoyano ile karşılaştı.

Campo Municipal El Collao'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Eder Militao, 76. dakikada Marco Asensio ve 78. dakikada Jose Juan (K.K.) kaydetti. Alcoyano'nun tek golünü ise Dani Vega attı.

Real Madrid bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

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