Real Madrid kulübesinin unutulan ismi: Endrick!

Büyük umutlarla Real Madrd'e katılan Brezilyalı genç yıldız Endrick, sezon başından bu yana henüz sahaya çıkma fırsatı bulamadı.



XABI ALONSO DÖENMİNDE SÜRE ALMADI



Teknik direktör Xabi Alonso, geniş kadro rotasyonunu sık sık kullanmasına rağmen, Endrick'i şu ana kadar forma şansı bulamayan tek isim olarak bıraktı.



BÜYÜK BEKLENTİYLE GELMİŞTİ



Real Madrid'in gelecek için en önemli yatırımlarından biri olarak görülen 18 yaşındaki forvet, Brezilya'da Palmeiras formasıyla gösterdiği performans sonrası Avrupa'ya adım atmıştı. Ancak ilk döneminde beklendiği gibi kadroda yer bulmakta zorlanıyor.



