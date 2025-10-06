Büyük umutlarla Real Madrd'e katılan Brezilyalı genç yıldız Endrick, sezon başından bu yana henüz sahaya çıkma fırsatı bulamadı.
XABI ALONSO DÖENMİNDE SÜRE ALMADI
Teknik direktör Xabi Alonso, geniş kadro rotasyonunu sık sık kullanmasına rağmen, Endrick'i şu ana kadar forma şansı bulamayan tek isim olarak bıraktı.
BÜYÜK BEKLENTİYLE GELMİŞTİ
Real Madrid'in gelecek için en önemli yatırımlarından biri olarak görülen 18 yaşındaki forvet, Brezilya'da Palmeiras formasıyla gösterdiği performans sonrası Avrupa'ya adım atmıştı. Ancak ilk döneminde beklendiği gibi kadroda yer bulmakta zorlanıyor.
Real Madrid kulübesinin unutulan ismi: Endrick!
Real Madrid'in büyük umut bağladığı Endrick, Xabi Alonso döneminde henüz forma şansı bulamadı.
